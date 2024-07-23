Анклав лежит в руинах: Небензя рассказал в ООН правду о ситуации в Газе

Уничтожены жилые дома, школы, больницы

Израиль по-прежнему игнорирует любые предложения по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа, включая пресловутый план Байдена. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в ходе своего выступления на заседании Совета безопасности в связи с ударами по Тель-Авиву.

Дипломат отметил, что Армия обороны Израиля продолжает "жестокую зачистку" анклава. Только за последние сутки убито 37 и ранено 57 палестинцев. Общее число жертв среди жителей Газы с 7 октября 2023 года достигло почти 39 тысяч. В ходе конфликта на территории анклава погибло также около трехсот представителей гуманитарного персонала ООН и различных неправительственных организаций.

"Анклав буквально лежит в руинах: уничтожены жилые дома, школы, больницы. От гражданской инфраструктуры практически не осталось камня на камне. Число жертв среди гуманитарного персонала ООН и НПО уже приближается к трем сотням. Это самая большая единовременная потеря для ООН в современной истории. И при всем этом Израиль по-прежнему при очевидном потакании Вашингтона продолжает игнорировать все принятые в СБ резолюции и любые мирные подходы. Выход из сложившегося кризиса нам всем предельно ясен: необходимо немедленное и безусловное прекращение огня в Газе, равно как и освобождение всех удерживаемых в анклаве заложников и произвольно задержанных палестинцев. Об этом регулярно говорим и мы, и большинство наших коллег по Совету, и почти все международное сообщество. Прекратится насилие в Газе – весь регион сможет вздохнуть спокойно", - заявил Небензя.



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