Поддержку штурмовикам оказывают танки

Наши военные заняли выгодные рубежи на нескольких участках фронта. Подразделения группировки Центр отразили шесть контратак ВСУ, в ходе которых противник потерял около 335 военнослужащих.

На южнодонецком направлении наши войска расширяют зону контроля в районе Времевского выступа. В авангарде штурмовых колонн - танки бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Их 125-миллиметровые пушки практически не смолкают. Наводчикам известно положение всех опорных пунктов противника на маршруте. Это позволяет вести упреждающий огонь. Надежная броня танков способна выдержать до десяти попаданий дронов-камикадзе. Кроме того, на машинах установлены специальные тралы, которыми можно дистанционно вести разминирование местности, тем самым обеспечивая десанту свободный проход вглубь обороны противника.

С воздуха наши наземные подразделения поддерживают экипажи вертолётов Ка-52М группировки войск "Север". Точным ударом авиаракет пилоты уничтожили опорный пункт и скопление живой силы ВСУ на линии боевого соприкосновения. Работали на предельно малой высоте по заданным координатам. После выполнения поставленной задачи пилоты выполнили обязательный противоракетный маневр и благополучно вернулись на аэродром вылета. Передовой авианаводчик подтвердил: все цели успешно поражены.



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