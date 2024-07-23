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Путин присвоил Shaman звание заслуженного артиста России

08:12
  • вторник
  • 23 июля 2024

Певец известен патриотическими композициями

Певец Ярослав Дронов, выступающий под творческим псевдонимом Shaman, стал заслуженным артистом России. Соответствующий указ за подписью главы государства Владимира Путина опубликован в понедельник, 22 июля на официальном портале правовой информации.
SHAMAN объявил о митинг-концерте у окон американского посольства

В документе президент предписывает присвоить почетное звание заслуженного артиста Российской Федерации Дронову Ярославу Юрьевичу — артисту-вокалисту, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза).

Непосредственно перед публикацией этого указа Shaman провел митинг-концерт под станами посольства США в Москве. Вскоре после этого американский президент Джо Байден снялся с президентской гонки. Певец дал понять, что считает это своей заслугой, написав в соцсетях в комментарии к этому событию фразу "Служу России!".

Слава Shaman вышла за пределы России. В декабре 2023 года он был внесен в список лиц, представляющих угрозу для национальной безопасности Украины. В июне, когда российский президент Владимир Путин находился с визитом в Пхеньяне, выступавшая перед ним и лидером КНДР Ким Чен Ыном певица исполнила композицию Shaman "Встанем".

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Певец Shaman
Певец Shaman
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