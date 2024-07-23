Харрис набрала голоса для выдвижения кандидатом в президенты от Демпартии

Это должно произойти на съезде в начале августа

Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для формального утверждения в качестве кандидата в президенты США на ноябрьских выборах.

Как сообщает пресс-служба ее предвыборного штаба, Харрис заявила, что вскоре официально примет предложение баллотироваться в президенты США.

По словам председателя Национального комитета Демократической партии США Джейми Харрисона, что кандидат в президенты от демократов будет определен в результате виртуального голосования к 7 августа, пишет The New York Times.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не может дать Харрис какую-либо оценку — какого-либо вклада в отношения с Россией с ее стороны замечено не было. Однако, напомнил Песков, некоторые заявления Харрис изобиловали недружественной России риторикой.

Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, лектор российского общества "Знание" Константин Блохин заявил, что Камала Харрис вряд ли сможет стать новым американским президентом. Эксперт пояснил, что "у нее рейтинги низкие, она себя дискредитировала", в противном случае "Байдена бы не держали до упора".

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