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Трампа пригласили посетить Донбасс

08:20
  • вторник
  • 23 июля 2024

Пусть все увидит своими глазами

Кандидата в президенты США Дональда Трампа пригласили посетить Донбасс в случае его победы на выборах главы государства.
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С такой инициативой выступил Сенатор от Донецкой народной республики Александр Волошин.

"Предлагаю ему посетить Донбасс, чтобы из первых уст узнать мнение жителей ДНР и других новых субъектов о зверствах команды Зеленского", - передает его слова РИА Новости.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский предлагал Трампу посетить Украину. По его словам, Киев готов выслушать предложения политика о том, как быстрее завершить конфликт.

"Мы пригласили его в Украину как публично, так и не публично", - сказал украинский лидер в интервью изданию Bild.

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