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Российские войска выбили ВСУ с позиций в Макеевке

08:26
  • вторник
  • 23 июля 2024

Бои за освобождение населенного пункта продолжаются

Российские войска нанесли мощный огневой удар по противнику в Макеевке Луганской Народной Республики. Подразделения ВСУ вынуждены были оставить укрепленные позиции, которые занимали долгое время, и отступить на запасную линию обороны.

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Как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, украинские части понесли значительные потери. Отступив, они закрепились на северо-западе населенного пункта. Бои за освобождение Макеевки продолжаются.

Ранее в Минобороны России сообщили об освобождении Розовки в ЛНР. По словам Марочко, после взятия этого населенного пункта российскими войсками северо-западная часть территории республики практически полностью перешла под контроль властей республики, передает ТАСС.

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