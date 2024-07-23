В Белоруссии вступил в силу смертный приговор гражданину ФРГ

Его осудили на бои на стороне ВСУ, диверсии и теракты

Гражданин Германии Рико Кригер, осужденный белорусским судом на смертную казнь по шести уголовным статьям, не стал обжаловать приговор — он вступил в законную силу. Об этом в понедельник, 22 июля, писали СМИ Белоруссии.

По данным следствия, с которыми согласился суд, Кригер подготовил взрыв на железной дороге в Белоруссии по заданию Службы безопасности Украины для устрашения населения, дестабилизации общественного порядка и воздействия на принятие решений органами власти.

Также, как выяснили следователи, Кригер участвовал в боях на Украине на стороне украинской армии — за это ему вменили наемничество и участие в экстремистском формировании, хотя западные СМИ уверяют, будто он был сотрудником Красного Креста и не воевал, сообщает РИА Новости.

В Белоруссии по-прежнему применяется высшая мера наказания. Отказ ее отменить, несмотря на призывы правозащитников, глава государства Александр Лукашенко объяснял общественным запросом и тем, что белорусы его в этом случае не поймут.

В конце 2022 года были одобрены поправки в белорусское законодательство, предусматривающие смертную казнь для чиновников и военных за измену государству, а также утверждено применение высшей меры за покушение на совершение теракта.

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