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Штурмовую группу ВСУ под конвоем доставили в Купянск

08:54
  • вторник
  • 23 июля 2024

Военнослужащие не имеют боевого опыта

Пополнение прибыло в расположение украинской армии на харьковском участке фронта. Штурмовое подразделение ВСУ доставили в "красную зону" в район Купянска под охраной, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

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Марочко предположил, что речь идет о мобилизованных гражданах Украины из числа заключенных. По его информации, группа численностью до роты не имеет реального боевого опыта. Оружие и боеприпасы выдавались им непосредственно на линии боевого соприкосновения, передает РИА Новости.

Киев, как сообщалось ранее, освободил около 4 тысяч заключенных, чтобы закрыть пробелы в рядах ВСУ. По данным властей, желание служить в украинской армии выразили 5,9 тысячи человек. Однако часть из них пришлось отсеять из-за проблем со здоровьем.

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