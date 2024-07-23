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Байден делегировал полномочия по закону о поддержке Украины

09:18
  • вторник
  • 23 июля 2024

Функции переданы главам Минфина и Госдепа США

Президент США Джо Байден передал министру финансов Джанет Йеллен и госсекретарю Энтони Блинкену часть своих полномочий в рамках закона о поддержке Украины. Это, в числе прочего, распространяется на положения о конфискации замороженных российских активов.
Зеленский оценил выход Байдена из президентской гонки

Как отметили в Белом доме, Байден подписал соответствующий меморандум, а также уполномочил главу Минфина опубликовать этот документ в Федеральном реестре, сообщает "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил перспективы прекращения американской помощи Киеву в свете выхода Байдена из президентской гонки. Представитель Кремля назвал очевидным то, что Вашингтон не откажется от поддержки киевского режима, но со все большей финансовой нагрузкой на Европу.

При этом западные СМИ отмечают, что среди доверенных лиц президента Украины Владимира Зеленского растет отчаяние из-за того, что Запад не принимает четких решений для увеличения поддержки Украины.

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