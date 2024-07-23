В Белом доме обещали "показать" Байдена во вторник

Президент вышел из самоизоляции

Белый дом объявил о возвращении президента Джо Байдена в Вашингтон после лечения.

Глава государства приступит к работе в Белом доме во вторник, 23 июля. Байден примет регулярный брифинг, передает РИА Новости. Других мероприятий не запланировано.

Как сообщил ABC News, в ближайшие недели Байден отправится проводить кампанию за вице-премьера Камалу Харрис и вместе с ней.

В июле Байден подхватил коронавирус, самоизоляцию проходил в его резиденции в штате Делавэр. 21 июля он объявил, что покидает президентскую гонку, но продолжит выполнять свои обязанности до конца срока.

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