ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: В Москве стартовала заявочная кампания на трехлетнюю грантовую программу для медорганизаций

09:47
  • вторник
  • 23 июля 2024

Подать заявку можно до 20 сентября

В Москве стартовала новая заявочная кампания на трехлетнюю грантовую программу по поддержке научных команд в столичных медицинских организациях. Об этом рассказал Сергей Собянин. Подать заявку можно до 20 сентября. Мэр напомнил, что программа грантов была запущена в столице в 2022 году. За два года поддержу получили 124 проекта.

"В названии большинства московских стационаров присутствует слово "клиническая". Это значит, что на базе городских больниц действуют кафедры и лаборатории медицинских вузов, а многие доктора совмещают лечебное дело с научной и исследовательской работой. Чтобы поддержать научные команды столичных стационаров, в 2022 году мы учредили специальные гранты мэра Москвы. На разработку новых высокотехнологичных методов диагностики, лечения и реабилитации, и их внедрение в клиническую практику выделяется порядка 1 млрд руб. ежегодно", – написал мэр.

Подробнее — на сайте Сергея Собянина.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Врач за компьютером
Врач за компьютером
Врачи обследует ребенка
Врачи обследует ребенка
Хирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.