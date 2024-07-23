Собянин: В Москве стартовала заявочная кампания на трехлетнюю грантовую программу для медорганизаций

Подать заявку можно до 20 сентября

В Москве стартовала новая заявочная кампания на трехлетнюю грантовую программу по поддержке научных команд в столичных медицинских организациях. Об этом рассказал Сергей Собянин. Подать заявку можно до 20 сентября. Мэр напомнил, что программа грантов была запущена в столице в 2022 году. За два года поддержу получили 124 проекта.

"В названии большинства московских стационаров присутствует слово "клиническая". Это значит, что на базе городских больниц действуют кафедры и лаборатории медицинских вузов, а многие доктора совмещают лечебное дело с научной и исследовательской работой. Чтобы поддержать научные команды столичных стационаров, в 2022 году мы учредили специальные гранты мэра Москвы. На разработку новых высокотехнологичных методов диагностики, лечения и реабилитации, и их внедрение в клиническую практику выделяется порядка 1 млрд руб. ежегодно", – написал мэр.

Подробнее — на сайте Сергея Собянина.

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