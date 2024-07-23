Собянин: Промышленные технопарки помогают развивать научно-технический потенциал Москвы

В технопарке "Алабушево" будут работать высокотехнологичные компании

В ближайшее время в столице появится около 20 промышленных объектов и будет создано свыше 17 тысяч рабочих мест. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Москвы Сергей Собянин, в развитии научно-технического потенциала мегаполиса важную роль играют технопарки.

Это специализированные площадки с необходимой инфраструктурой, позволяющей компаниям быстро и без дополнительных вложений запускать инновационные производства. Для резидентов доступны льготы особой экономической зоны. Площадки уже полностью забронированы.

Среди арендаторов - производитель медицинских материалов, предприятие экологичной переработки металлургических продуктов, а также компания, выпускающая комплектующие для нефтяной и газовой отраслей.

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