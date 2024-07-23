Новости СВО: Российские "дроноводы" подбили очередной Abrams в ДНР

Экипаж танка уничтожен
Очередной танк Abrams уничтожен в зоне СВО, в Донецкой народной республике. С произведением американского ВПК справились расчеты FPV-дронов ВС России, сообщил военный эксперт Ян Гагин.
По данным Гагина, танк обнаружили на покровском направлении. Расчеты FPV-дронов отработали по американской технике в районе населенного пункта Прогресс в ДНР.
Экипажу Abrams-а также не оставили шансов. Согласно данным объективного контроля, украинские военнослужащие были уничтожены при попытке покинуть технику, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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