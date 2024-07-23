Новости СВО: Российские "дроноводы" подбили очередной Abrams в ДНР

Экипаж танка уничтожен

Очередной танк Abrams уничтожен в зоне СВО, в Донецкой народной республике. С произведением американского ВПК справились расчеты FPV-дронов ВС России, сообщил военный эксперт Ян Гагин.

По данным Гагина, танк обнаружили на покровском направлении. Расчеты FPV-дронов отработали по американской технике в районе населенного пункта Прогресс в ДНР.

Экипажу Abrams-а также не оставили шансов. Согласно данным объективного контроля, украинские военнослужащие были уничтожены при попытке покинуть технику, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram