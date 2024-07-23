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Залужный предложил сделать Украину испытательным полигоном

09:43
  • вторник
  • 23 июля 2024

Политик впервые выступил в качестве посла Украины в Великобритании

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный впервые выступил с речью в качестве посла Украины в Великобритании.
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В своем выступлении в британском оборонном институте RUSI Залужный, в частности, призвал страны Запада временно "отказаться от ряда свобод ради выживания" и мобилизации общества перед угрозой новых войн и конфликтов.

Наряду с этим Залужный предложил западным странам использовать Украину в качестве полигона для испытаний новых вооружений и военных технологий. Как отметил дипломат, "сегодня как никогда в Украине находят пути для выживания и создают технологии", но нет широких возможностей их масштабировать. В то же самое время " у наших партнеров есть ресурсы, но нет прикладного и практического поля, чтобы их испытывать", цитирует политика РИА Новости.

По данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, рейтинг доверия жителей Украины главе государства Владимиру Зеленскому снизился на 13 процентных пунктов после отставки Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Служба внешней разведки России отмечала, что США скоро закроют свой "проект Зеленский", это с каждым днем становится все более очевидно. Следующий выбор Вашингтона в поисках руководителя Украины может пасть на бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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Валерий Залужный
Валерий Залужный
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