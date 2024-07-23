В Госдуме предложили две новые льготы для многодетных

Государство поддерживает семьи с детьми

Председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина выступила с инициативой о введении новой льготы для многодетных семей — бесплатный проезд по платным трассам. С этим предложением парламентарий обратилась к главе кабмина Михаилу Мишустину.

Останина попросила рассмотреть вопрос об установлении для многодетных семей права проезда без взимания платы по платным автомобильным дорогам и участкам автомобильных дорог.

Наряду с этим депутат выступила за отмену для многодетных семей обязанности уплаты туристического налога, который с 2025 года нужно будет уплачивать во всех регионах России, сообщает РИА Новости.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что в России запускают реестр многодетных семей. Он упростит процедуру взаимодействия со всеми органами и структурами, которые предоставляют льготы для этой категории граждан.

Мэр Москвы Сергей Собянин в марте рассказал, что количество многодетных семей за последние 10 лет в столице увеличилась в три раза. В таких семьях сейчас воспитывается более 500 тысяч детей. Градоначальник подчеркнул, что семьи с детьми — это одна из приоритетных групп, которые получают поддержку от московских властей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram