Жителей Сочи предупредили о смерчах над акваторией города

Объявлено штормовое предупреждение

В Сочи ожидаются неблагоприятные погодные условия, возможно формирование смерчей над акваторией города.

На курорте действует штормовое предупреждение. Местных жителей и туристов попросили воздержаться от купания в море, а при появлении смерча укрыться в безопасном месте. В порту Сочи временно запрещен выход судов.

По данным синоптиков, во вторник в городе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. Порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.

В администрации Сочи предупредили, что в результате непогоды не исключены оползни и подъем уровня воды в реках.

Все городские службы переведены на усиленный режим работы, передает РИА Новости.

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