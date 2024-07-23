ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жителей Сочи предупредили о смерчах над акваторией города

09:56
  • вторник
  • 23 июля 2024

Объявлено штормовое предупреждение

В Сочи ожидаются неблагоприятные погодные условия, возможно формирование смерчей над акваторией города.

На курорте действует штормовое предупреждение. Местных жителей и туристов попросили воздержаться от купания в море, а при появлении смерча укрыться в безопасном месте. В порту Сочи временно запрещен выход судов.

По данным синоптиков, во вторник в городе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом. Порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду.

В администрации Сочи предупредили, что в результате непогоды не исключены оползни и подъем уровня воды в реках.

Все городские службы переведены на усиленный режим работы, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Смерч над морем
Смерч над морем
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.