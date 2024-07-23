ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ФСБ раскрыла подготовку теракта в белгородской мечети

10:16
  • вторник
  • 23 июля 2024

Преступники намеревались разжечь межконфессиональную вражду

В Мариуполе задержали двух россиян, планировавших поджечь мечеть в Белгороде.

Преступниками оказались местные жители в возрасте 31 и 38 лет. Они действовали по заданию украинских спецслужб, сообщили в ЦОС ФСБ. Они собирались кинуть в мечеть бутылки с зажигательной смесью и получить за это денежное вознаграждение.

В ходе допроса мужчины признались, что цель поджога мечети - "столкнуть мусульман и христиан в России".

Возбуждено уголовное дело по статье об организации теракта. Задержанные заключены под стражу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.