ФСБ раскрыла подготовку теракта в белгородской мечети

Преступники намеревались разжечь межконфессиональную вражду

В Мариуполе задержали двух россиян, планировавших поджечь мечеть в Белгороде.

Преступниками оказались местные жители в возрасте 31 и 38 лет. Они действовали по заданию украинских спецслужб, сообщили в ЦОС ФСБ. Они собирались кинуть в мечеть бутылки с зажигательной смесью и получить за это денежное вознаграждение.

В ходе допроса мужчины признались, что цель поджога мечети - "столкнуть мусульман и христиан в России".

Возбуждено уголовное дело по статье об организации теракта. Задержанные заключены под стражу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram