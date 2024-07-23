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США решили следить за угрозами в Арктике из космоса

10:24
  • вторник
  • 23 июля 2024

Вашингтон обновил свою стратегию в этом регионе

Геополитические изменения и растущие последствия изменений климата создают потребность в выработке новых стратегических подходов к Арктике. Об этом говорится в обновленной арктической стратегии Соединенных Штатов, опубликованной в понедельник, 22 июля.
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В документе подчеркивается, что Арктика превращается в площадку "стратегической конкуренции", а потому США вместе со своими союзниками и партнерами "должны быть готовы вместе ответить на этот вызов", хотя заинтересованы в мирной, стабильной Арктике и видят в ней зону сотрудничества.

Во избежание развития угроз безопасности Пентагон планирует использовать новые системы наблюдения и предупреждения о ракетном нападении с размещением в космосе для борьбы с угрозами в Арктике.

Наряду с этим Вашингтон анонсировал как самостоятельные, так и интернациональные военные учения в Арктике для демонстрации своей боеспособности и оперативной совместимости, сообщает РИА Новости.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов назвал ситуацию в Арктическом регионе "непростой и напряженной" и подчеркнул, что конфликтный потенциал на территории Арктики имеет тенденцию к нарастанию из-за фрагментации международного сотрудничества, в том числе в связи с ослаблением Арктического совета.

Канадский профессор Анесса Кимбалл предупреждала, что серьезная угроза нависла над базами НАТО в Арктике, но виной тому не Россия, а природа. Военные объекты Североатлантического альянса проваливаются под землю из-за таяния льдов.

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