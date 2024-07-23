Операцию откладывать нельзя: зрители ТВЦ собирают средства для 6-летнего Керима

У мальчика редкое генетическое заболевание крови

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 6-летнего Керима Гюльмамедова из Норильска. У мальчика редкое генетическое заболевание крови - бета-талассемия, при котором в организме вырабатывается недостаточное количество гемоглобина. Ребёнку срочно нужна трансплантация костного мозга. Но чтобы операция прошла успешно, требуется комплекс поддерживающих препаратов, стоимостью почти пять миллионов рублей. Семья Керима собрать такую сумму просто не в силах.

Чтобы помочь, достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Тщательный медицинский осмотр и клинический анализ крови - ежедневные процедуры в жизни 6-летнего Керима. Без них можно пропустить момент, когда мальчику потребуется срочное переливание крови. Все из-за редкого наследственного заболевания, у Керима - бета-талассемия, патология клеток кроветворения, когда нарушен механизм выработки собственного гемоглобина. Из-за этого ребенок постоянно находится под угрозой тяжелой анемии, которая может привести даже к его гибели.

"Когда гемоглобин падает, сразу же, на следующий день заказывают кровь, мы приезжаем, здесь же переливаемся", - рассказывает папа мальчика Солтан Гюльмамедов.

За свои неполные семь лет Кериму пережил уже 70 переливаний крови - огромное количество для его возраста, примерно одна процедура в месяц. Из-за этого во внутренних органах мальчика постоянно накапливается железо, что уже отрицательно сказалось на работе печени, она увеличена. Ситуация тупиковая: постоянные переливания становятся смертельно опасны, но и без них ребенок не сможет жить.

"Единственным вариантом излечения является аллогенная трансплантация костного мозга. Иначе перегрузка железом внутренних органов будет расти, пострадает не только печень, но и сердце, и это приведет к инвалидизации. К сожалению, такие дети не доживают до 20 лет, они погибают глубокими инвалидами от полиорганной недостаточности", - рассказывает Екатерина Долгушина, врач-гематолог отделения трансплантации костного мозга для детей с орфанными заболеваниями ФГБОУ ВО "ПСПбГМУ им. И.П. Павлова" Минздрава России.

Семья уже получила приглашение на операцию и приехала в Санкт-Петербург из Норильска. Но чтобы пересадка прошла успешно, Кериму нужна серьезная медикаметозная подготовка до операции и особая иммунотерапия после нее. Необходимые лекарства родители должны купить сами, их общая стоимость огромна - почти пять миллионов рублей. Папа мальчика работает водителем-экспедитором, он просто не в состоянии быстро собрать такую огромную сумму. Остается только одна надежда: обратиться за помощью к людям.

Мальчику жизненно необходимо, чтобы трансплантация прошла строго по лечебному плану: его организм сильно ослаблен многочисленными трансфузиями. Ведь гемоглобин он получает всегда от разных доноров. Каждая порция это серьезная нагрузка на иммунную систему. Если не подготовиться должным образом, шансы на то, что донорские стволовые клетки приживутся, будут на несколько порядков ниже, вплоть до полного отторжения. Тогда все усилия врачей, все надежды могут оказаться напрасными, а ребенок вернется к переливаниям крови.

"Мы очень верим, что нам помогут, Керим выздоровеет и это непросто просить помощь…. Нелегко. Но для ребенка мне приходится просить помощи у людей", - говорит папа мальчика.

Когда они вот так играют все вместе, и Керим улыбается, кажется, будто и нет никакой болезни. Но она есть — пока еще не слишком заметная внешне, постепенно убивает ребенка изнутри. Сейчас ему легче после очередного переливания, но неизвестно надолго ли. Мальчик многого еще не понимает, а его родители мужественно хранят эту страшную тайну, чтобы не пугать ни сына, ни его маленькую сестру. Все что им остается, это верить в чудо - в то, что неравнодушные люди откликнутся на их беду и помогут собрать нужную сумму. Трансплантация тогда точно пройдет успешно и ребенка удастся спасти.

Операцию откладывать нельзя. У Керима очень мало времени. Поэтому помощь нужна как можно скорее. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить смс на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Керима Гюльмамедова, программа 2041

Анна Морозова

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