Успехи есть и на Харьковском участке

Российские военные прорвали оборону неонацистов на Северском направлении. Тульские десантники взяли под контроль целый ряд позиций ВСУ в районе населённого пункта Переездное, сообщили в Минобороны. Успехи есть и на Харьковском участке. Опорные пункты противника выжигают наши артиллеристы под прикрытием ударной авиации.

110-килограммовые снаряды самоходная артустановка "Малка" посылает точно в цель. Первый - пристрелочный, вторым залпом расчет поражает немецкую САУ на расстоянии 20 километров. Непрерывным огнем наши артиллеристы поддерживают действия штурмовых групп на Северском направлении. Перед наступлением тульские десантники вскрыли огневые средства и пункты управления противника, а затем под прикрытием авиации на боевых машинах десанта подавили сопротивление боевиков и заняли населенный пункт Переездное.

В зоне ответственности группировки войск "Север" удар по позициям противника нанес экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М. Неуправляемыми ракетами С-8 и управляемыми ракетами "Вихрь" уничтожен опорный пункт. Это позволило пехоте отразить контрнаступление противника, продвинуться вперед и закрепиться на новых рубежах.

"В ходе боев отличился взвод старшего лейтенанта Андрея Пархоменко. Уничтожено свыше 20 военнослужащих ВСУ и трое взяты в плен. Общие потери противника составили до 270 военнослужащих", - сообщил Ярослав Якимкин, старший офицер пресс-центра группировки "Север".

Один из пленных рассказал, что до отправки на фронт служил в ТЦК. Оправдывается, что лишь охранял военкомат, а не ловил уклонистов. А реальное положение дел понял лишь, когда сам попал на передовую.

В Запорожской области саперы группировки войск "Днепр" ежедневно обнаруживают и уничтожают взрывоопасные предметы натовского производства, которые используют ВСУ. В частности, в районе Токмака боевики засыпали населенные пункты кассетными боеприпасами. На место незамедлительно выехали подразделения инженерных войск. Работать пришлось под непрерывными атаками дронов-камикадзе и минометным огнем. Но несмотря на это, территория была очищена.

Алексей Платонов

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