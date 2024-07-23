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Ким Дотком допустил применение Байденом ядерного оружия против России

10:42
  • вторник
  • 23 июля 2024

Предприниматель не исключает такого риска

Президент США Джо Байден в последние месяцы своего президентства может использовать ядерное оружие против России. Такое мнение высказал бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
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Как написал бизнесмен в социальной сети Х, до января 2025 года у Байдена будут коды запуска, причем американский политик "зол", так как его "предала его партия, унизили СМИ, бросили спонсоры, над ним смеется весь мир".

Наследием, которое хотел оставить после себя Байден, должно было стать поражение России, но "он потерпел поражение и может громко уйти с поста президента", указывает Дотком. В связи с этим он предупреждает о рисках использования Байденом "красной кнопки".

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что дискуссии по поводу внесения изменений в ядерную доктрину России ведутся из-за действий НАТО и членов альянса, которые "проводят враждебную политику по отношению к нам и не скрывают этого".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что блок обсуждает возможность приведения ядерных боеголовок в боевую готовность, хотя пока он не готов сказать, сколько именно боеголовок должно быть задействовано.

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