Мишустин в Хабаровске: премьер посетил завод, детскую больницу и вуз

Премьер находится в регионе с рабочей поездкой

Достижение технологического, промышленного и экономического суверенитета обсудил премьер Михаил Мишустин в Хабаровске.

Глава правительства в рамках рабочей поездки в регион посетил завод "Дальэнергомаш". Здесь производят компрессорное и энергетическое оборудование. Продукцию завода активно используют предприятия химической и горной промышленности. Премьеру показали большой производственный комплекс и новейшие станки.

"Очень важно, что идёт процесс импортозамещения. Конечно, в области станкостроения это не просто сделать в очень короткий срок, но восстановление компетенций в станкостроении - это важнейшая задача. И мы, соответственно, сформулировали все эти вопросы в нашем федеральном проекте, проведено множество совещаний, стратегическая сессия тому каким образом возвращать свои позиции", - сообщил Михаил Мишустин.



Кроме того, Мишустин посетил Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Глава кабмина пообщался со студентами, обсудили развитие Восточного полигона железных дорог. В ходе рабочей поездки премьер также осмотрел новый инфекционный корпус Детской краевой клинической больницы. Михаил Мишустин пообещал помочь с приобретением современного оборудования.

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