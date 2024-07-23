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Мишустин в Хабаровске: премьер посетил завод, детскую больницу и вуз

11:49
  • вторник
  • 23 июля 2024

Премьер находится в регионе с рабочей поездкой

Достижение технологического, промышленного и экономического суверенитета обсудил премьер Михаил Мишустин в Хабаровске.

Глава правительства в рамках рабочей поездки в регион посетил завод "Дальэнергомаш". Здесь производят компрессорное и энергетическое оборудование. Продукцию завода активно используют предприятия химической и горной промышленности. Премьеру показали большой производственный комплекс и новейшие станки.

"Очень важно, что идёт процесс импортозамещения. Конечно, в области станкостроения это не просто сделать в очень короткий срок, но восстановление компетенций в станкостроении - это важнейшая задача. И мы, соответственно, сформулировали все эти вопросы в нашем федеральном проекте, проведено множество совещаний, стратегическая сессия тому каким образом возвращать свои позиции", - сообщил Михаил Мишустин.

Кроме того, Мишустин посетил Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Глава кабмина пообщался со студентами, обсудили развитие Восточного полигона железных дорог. В ходе рабочей поездки премьер также осмотрел новый инфекционный корпус Детской краевой клинической больницы. Михаил Мишустин пообещал помочь с приобретением современного оборудования.

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Рабочая поездка премьер-министра Михаила Мишустина в Хабаровск
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