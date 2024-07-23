В Якутии горит свыше 700 тысяч гектаров леса

В тушении задействована авиация

Якутия охвачена природными пожарами: там горит свыше 700 тысяч гектаров леса. В Абыйском районе пламя подходит в посёлкам Белая Гора и Кенг-Кюель - на место дополнительно направлена группировка МЧС и Авиалесоохраны.

Задействован вертолёт Ми-8. Для остановки огня специалисты также прокладывают минерализованные полосы, создают противопожарные барьеры и проводят встречный отжиг. Большинство очагов возгорания в регионе находятся на удалённых и труднодоступных территориях, куда не может проехать тяжёлая техника.

Для тушения привлечена авиация. В ближайшее время в республику прибудет третий самолёт-амфибия Бе-200. Осложняет борьбу со стихией 30-градусная жара, задымленность и сильный ветер.

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