ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Якутии горит свыше 700 тысяч гектаров леса

11:58
  • вторник
  • 23 июля 2024

В тушении задействована авиация

Якутия охвачена природными пожарами: там горит свыше 700 тысяч гектаров леса. В Абыйском районе пламя подходит в посёлкам Белая Гора и Кенг-Кюель - на место дополнительно направлена группировка МЧС и Авиалесоохраны.

Задействован вертолёт Ми-8. Для остановки огня специалисты также прокладывают минерализованные полосы, создают противопожарные барьеры и проводят встречный отжиг. Большинство очагов возгорания в регионе находятся на удалённых и труднодоступных территориях, куда не может проехать тяжёлая техника.

Для тушения привлечена авиация. В ближайшее время в республику прибудет третий самолёт-амфибия Бе-200. Осложняет борьбу со стихией 30-градусная жара, задымленность и сильный ветер.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Лесной пожар
Лесной пожар
Тушение природных пожаров
Тушение природных пожаров
Сотрудники "Авиалесоохраны"
Сотрудники "Авиалесоохраны"
Лесной пожар
Лесной пожар
Тушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.