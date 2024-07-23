Беспилотники ВСУ атаковали паром в порту "Кавказ"

Есть жертвы

Пожар вспыхнул в результате атаки украинского беспилотных летательных аппаратов на паром в порту "Кавказ". Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как написал Кондратьев в Telegram, киевский режим снова предпринял попытку теракта на территории Краснодарского края. Возгорание, возникшее после атаки на паромном судне, локальное, угрозы распространения огня нет. На месте работают экстренные службы.

По данным губернатора, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие. Один человек погиб. Раненым оказывают всю необходимую помощь.

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