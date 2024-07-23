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Заведующая аптеки умерла после взрыва в Апшеронске

10:40
  • вторник
  • 23 июля 2024

Она получила множественные травмы и ожоги

Пострадавшая от взрыва в Апшеронске женщина скончалась в больнице.

Местные СМИ пишут, что это была 40-летняя заведующая аптеки, где находился эпицентр взрыва. После ЧП пострадавшую доставили вертолетом в краснодарскую клиническую больницу №1. Медики диагностировали многочисленные переломы и ожоги.

Кроме нее во время взрыва пострадали еще три человека: одного уже выписали из больницы, двое находятся на лечении.

Взрыв в торговом центре на улице Ворошилова в Апшеронске (Краснодарский край) прогремел утром 22 июля. Причиной ЧП стал взрыв газа, сообщили в МЧС. Здание рухнуло на площади 100 квадратных метров, площадь пожара составила 30 квадратных метров.

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