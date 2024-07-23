Москва и Тегеран завершили подготовку договора о стратегическом партнерстве

Исторический документ подпишут в ближайшее время

Исторического события в отношениях России и Ирана ожидают в российском МИД. Это подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Как сообщил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко, Москва и Тегеран завершили подготовку документа.

Работа над документом продолжалась почти два года. Финализировать текст соглашения удалось во время состоявшихся в Москве 21 июня консультаций экспертов МИД двух стран. По их итогам запускаются внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки договора к подписанию. Оно состоится во время одной из ближайших двусторонних встреч на высшем уровне, заявил Руденко в интервью ТАСС.

Как сообщали ранее иранские СМИ, избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным о готовности Тегерана подписать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Москвой. Предполагается, что это произойдет в октябре, на саммите БРИКС в Казани.

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