Подробности ДТП в Турции, в котором погибла блогер "МотоТаня"

Ее называли самой красивой мотоциклисткой

Блогер Татьяна Озолина, более известная как "МотоТаня", разбилась насмерть в Турции.

Трагедия произошла в районе города Миляс на юго-западе страны. Местное издание Milas Karya Haber пишет, что девушка столкнулась с другим мотоблогером – турецким байкером Онуром Обутом. Он госпитализирован с серьезными травмами.

Озолина скончалась на месте ДТП еще до приезда медиков. "Татьяна умерла из-за травмы головы. Нам очень жаль", - рассказал собеседник издания.

При этом telegram-каналы Baza и Shot пишут, что Озолина и Обуи не справились с управлением и оба на скорости влетели в грузовик.

У "МотоТани" было почти два миллиона подписчиков на YouTube-канале и один миллион подписчиков в Instagram (соцсеть запрещена в России – прим. ред.). Интернет-пользователи называли ее самой красивой мотоблогером России. У девушки остался 13-летний сын.

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