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Берлин отказался обнародовать итоги расследования подрывов "Северных потоков"

10:55
  • вторник
  • 23 июля 2024

Об этом говорится в отчете немецкого правительства

Германия не собирается обнародовать промежуточные итоги расследования подрывов "Северных потоков". Об этом говорится в отчете федерального правительства ФРГ, выдержки из которого приводят "Известия".
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В документе подчеркивается, что накануне терактов власти ФРГ "не обеспечивали особую безопасность" газопроводов системы "Северный поток". Что касается виновников диверсии, Берлин не исключает ни одну из версий, но назвать кого-либо конкретного не может из-за отсутствия "неопровержимых доказательств".

Сотрудничать с Россией в расследовании подрывов "Северных потоков" власти Германии по-прежнему отказываются.

Ранее бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера вызвали на заседание германской комиссии — она расследует работу экологического фонда "Защита климата и окружающей среды MV", созданного в этом регионе при участии компании-оператора трубопровода Nord Stream 2. Политика позвали для дачи показаний как бывшего руководителя совета директоров этой компании.

Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в России находятся средства других стран, зарубежных компаний и акционеров — за их счет можно компенсировать ущерб, причиненный российской стороне диверсией на газопроводах системы "Северный поток".

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