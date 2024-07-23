В Госдуме поддержали идею наказывать военных за ношение гаджетов в зоне СВО

За это может грозить дисциплинарный арест до 10 суток

Думский комитет по обороне поддержал поправки, признающие грубым дисциплинарным проступком нарушение запрета предоставлять журналистам или распространять в интернете данные, которые могут определить принадлежность военнослужащих к Вооруженным силам России, другим войскам и воинским формированиям.

В случае принятия поправок аналогичным образом будет квалифицироваться распространение сведений о военнослужащих и гражданах, призванных на военные сборы, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях.

Также грубым дисциплинарным проступком предлагают считать нарушение запрета на ношение при исполнении обязанностей военной службы электронных технических средств, которые позволяют передавать онлайн данные геолокации, сообщает ТАСС.

Однако полный запрет гаджетов в зоне спецоперации невозможен — там работают военные корреспонденты. Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что в нынешних условиях работа в информационном пространстве — это очень важное поле боя. Он подчеркнул, что работа в средствах массовой информации во время СВО — это еще и огромная ответственность.

В июне министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с освещающими спецоперацию военными корреспондентами. Разговор носил откровенный и конструктивный характер, рассказали в Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что подобные встречи с военкорами будут проходить на регулярной основе.

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