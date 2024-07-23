Трамп пообещал рассекретить материалы следствия о покушении

Если станет президентом

Дональд Трамп готов рассекретить материалы расследования покушения на него. О том, что политик получит такое право, если вернется в Белй дом, напомнил ему ведущий телеканала Fox News.

Кандидат в президенты США отметил, что многие детали покушения уже известны следователям. Причем некоторые из этих подробностей, по словам Трампа, "нехорошие". Политик задался вопросом, как стрелявший в него человек мог попасть на крышу и почему о нем не сообщили соответствующим службам.

На жизнь экс-президента США покушались во время предвыборного выступления Трампа в Пенсильвании 13 июля. Пуля задела ухо политика. Секретная служба ликвидировала подозреваемого, который прятался на крыше здания примерно в 100 метрах от сцены.

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