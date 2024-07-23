ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госбезопасность Грузии расследует подготовку теракта и госпереворота

11:47
  • вторник
  • 23 июля 2024

На дело наложен гриф "секретно"

Уголовное дело о подготовке теракта против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили расследует Служба государственной безопасности Грузии. На дело наложен гриф "секретно".

Стало известно, когда заработает закон об иноагентах в Грузии
Америка отказалась вмешиваться в выборы в Грузии

По данным телеканала "Имеди", покушения готовились также на  других высокопоставленных лиц правящей партии. Как выяснилось, в Грузии планируется террористический акт, с помощью которого должен произойти госпереворот.

23 июня в Тбилисском городском суде в качестве свидетеля будут допрашивать Гелу Кахабришвили. Ранее судьи допросили участника боевых действий на Украине Лашу Чигладзе. Ожидается, что силовые структуры Грузии должны соответствующим образом отреагировать на обнародованную информацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники полиции Грузии
Сотрудники полиции Грузии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.