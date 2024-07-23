Госбезопасность Грузии расследует подготовку теракта и госпереворота

На дело наложен гриф "секретно"

Уголовное дело о подготовке теракта против основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили расследует Служба государственной безопасности Грузии. На дело наложен гриф "секретно".

По данным телеканала "Имеди", покушения готовились также на других высокопоставленных лиц правящей партии. Как выяснилось, в Грузии планируется террористический акт, с помощью которого должен произойти госпереворот.

23 июня в Тбилисском городском суде в качестве свидетеля будут допрашивать Гелу Кахабришвили. Ранее судьи допросили участника боевых действий на Украине Лашу Чигладзе. Ожидается, что силовые структуры Грузии должны соответствующим образом отреагировать на обнародованную информацию.

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