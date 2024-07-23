С февраля 2022 года это происходило не единожды

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о пролонгации военного положения и всеобщей мобилизации в стране. Такие данные во вторник, 23 июля, приводит украинский парламент.

В действующей редакции этих законов срок действия военного положения и мобилизации истекает 11 августа, однако президент Украины выступает за продление, сообщает РБК.

Ранее Зеленский заявил, что не считает, что украинские войска зашли в тупик на поле боя. По его утверждению, ВСУ сейчас находятся в лучшем положении с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад.

В оптимистичные заявления Зеленского о состоянии ВСУ не верят уже и на Западе. Издание Eurasia Review отмечало, что истинное количество погибших среди украинских боевиков может составлять от 400 до 500 тысяч человек, а вовсе не 31 тысяча убитых, как утверждал президент Украины.

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