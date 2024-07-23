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Китай объяснил, зачем в Пекин едет глава МИД Украины

12:17
  • вторник
  • 23 июля 2024

Дмитрий Кулеба нанесет визит в КНР 23-26 июля

Китай в ходе визита в страну министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы продолжит содействовать мирному урегулированию украинского кризиса. Такое заявление сделала во вторник, 23 июля, официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

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Как подчеркнула чиновница, "китайская сторона продолжит стоять на стороне мира, оказывать поддержку укреплению консенсуса в международном сообществе, сообща искать реальные пути урегулирования".

Мао Нин напомнила, что Пекин "всегда был за прекращение огня", тем более что мирное урегулирование российско-украинского конфликта "соответствует интересам каждой из сторон", сообщает РИА Новости.

Ранее в КНР заверили, что готовы сотрудничать с Венгрией, чтобы способствовать развитию ситуации на Украине в направлении политического урегулирования. Об этом 17 июля сообщил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

При этом официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь подчеркнул, что Китай не намеревается поставлять оружие той или иной стороне, напрямую вызывая тем самым эскалацию российско-украинского конфликта.

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