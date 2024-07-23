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Собянин: В этом году обустроим Кадашевскую и Пушкинскую набережные

11:55
  • вторник
  • 23 июля 2024

А также 18 набережных реки Яузы

В Москве с 2010 года благоустроили 42 набережные Москвы-реки.

Только в прошлом году были обустроены три участка набережных: Воробьевскую набережную, набережную у Южного речного вокзала и участок Пресненской набережной возле делового центра "Москва-Сити", сообщил в своем telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В 2024 году будут обустроены Кадашевская и Пушкинская набережные, а также Старомонетный и Пыжевский переулки. Будут приведены в порядок прибрежные территории Москвы-реки от МКАД до Строгинского моста и проведены работы на 18 набережных реки Яузы.

"Преобразится набережная в музее-заповеднике “Коломенское” — там появятся свадебный сад, павильоны речного транспорта, беговая дорожка. Зимой будет возможность организовать каток", - написал мэр.  

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