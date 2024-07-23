Акварель и новые сказки: какие мероприятия проведут культурные центры Москвы

Они пройдут в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Столичные культурные центры с 24 по 30 июля проведут мероприятия на своих открытых площадках в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!".

24 июля на площадке культурного центра "Загорье" (ЮАО, Кантемировская улица, дом 4, корпус 2) пройдет мастер-класс "Сочини сказку". Участники придумают свое собственное произведение по методике Джанни Родари. Она заключается в построении сказочного сюжета по определенной схеме. Гостям зададут наводящие вопросы о героях, их репликах и месте действия. Начало в 16:00. Мастер-класс "Ступенька к творчеству" начнется 25 июля в 14:00 на площадке библиотеки № 44 имени В.Г. Короленко (САО, Флотская улица, дом 25). Он подойдет и для тех, кто не умеет рисовать. Участники немного поговорят о русской живописи и основах искусствознания для детей, а потом перейдут к интерактивной части — поэтапному рисованию. Тем, кто любит поделки из необычных материалов, понравится творческий мастер-класс "Ловец снов". Гостей ждут 27 июля в 12:00 на площадке культурного центра "Гармония" (САО, Дубнинская улица, дом 73а). Участники познакомятся с техникой плетения узелков и научатся мастерить ловца снов с помощью деревянной основы, ниток и мелкой фурнитуры. Необходимо зарегистрироваться.

Желающие провести эти дни активно смогут потренироваться на свежем воздухе.

27 июля на площадке культурного центра "Зеленоград" (ЗелАО, Зеленоград, Центральная площадь, дом 1) пройдет семейная интерактивная программа "Движение лета". Участников ждут открытые танцевальные фитнес-тренировки на свежем воздухе под латиноамериканскую музыку, а также детские мастер-классы и игротеки. С 12:00 до 13:00 состоится занятие по бачате и латине-микс, а с 13:00 до 14:00 — настольная игротека для самых маленьких.

Групповые тренировки, организованные культурным центром "Доброволец", состоятся в парке "Озеропарк" (ЗелАО, Зеленоград, улица Гоголя, земельный участок № 1, около корпуса 1002) 29 июля. С 18:00 до 19:00 пройдет мастер-класс по тэг-регби. Это бесконтактная командная игра, основанная на правилах классического регби. Мастер-класс по катанию на роликах проведут с 19:00 до 20:00. На тренировку можно приходить со своими роликами, шесть комплектов с одноразовыми носочками есть в парке. Кроме того, участники смогут заняться слэклайном — хождением по канату и потренироваться держать равновесие и баланс.

Будет возможность у горожан и гостей столицы также послушать музыку.

В парке культуры и отдыха "Озеропарк" (ЗелАО, Зеленоград, улица Гоголя, земельный участок № 1, около корпуса 1002) 25 июля в 18:00 можно будет посмотреть концерт "Музыкальные четверги"вокально-инструментальной группы On Air Project. Его организатор — культурный центр "Доброволец". Участники группы — зеленоградские музыканты Нина Бочкарева, которая пишет песни и стихи, а также Юрий и Михаил Пашнины.

Для тех, кто проводит лето в Москве, столичные власти организовывают множество интересных активностей и развлечений. Заняться археологическими раскопками, принять участие в квестах или посетить мастер-классы — о том, чем могут заняться юные москвичи, которые проводят летние каникулы в городе, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Проводятся в городе и мероприятия мирового масштаба. 22 июня в Москве завершился Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2024". В нем приняли участие артисты из 17 стран, в частности, Германии, Китая и Испании. Участники показали более 20 номеров, включая скоростное жонглирование, эквилибр на руках, джигитовку, клоунаду.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram