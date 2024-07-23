ГАИ для самокатчиков появилась в России

Патрули будут фиксировать нарушения и выписывать штрафы

Аналог ГАИ для пользователей самокатов создали кикшеринговые компании. Патрули будут фиксировать нарушения и выписывать штрафы.

По данным "Известий", патрули уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах. Штрафами займутся внештатные сотрудники сервисов. Им подберут локации в наиболее популярных местах: парках, набережных и рядом со станциями метро.

Россиянам, которые не спешиваются на переходе, теперь придется раскошелится на 1 тысячу рублей. Те, кто решит прокатиться на самокате вдвоем, заплатят за это удовольствие 5 тысяч рублей. Если же клиент воспользовался самокатом в нетрезвом виде, его оштрафуют сразу на 100 тысяч – да еще могут бессрочно заблокировать аккаунт пользователя.

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