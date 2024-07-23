Неверов рассказал, чем займется после ухода с поста вице-спикера Госдумы

23 июля планирует рассмотреть соответствующее постановление

Депутат Государственной думы от фракции "Единая Россия" Сергей Неверов рассказал, что после ухода с поста вице-спикера хотел бы перейти в думский комитет Госдумы по делам национальностей.

Госдума на пленарном заседании 23 июля планирует рассмотреть постановление об освобождении Неверова от должности вице-спикера палаты парламента.

Как рассказал парламентарий ТАСС, он хотел бы продолжить работу в Госдуме в составе комитета по делам национальностей — "по крайней мере, буду туда проситься".

В Государственной думе седьмого созыва Сергей Неверов был руководителем фракции партии "Единая Россия". В восьмом созыве, избранном в 2021 году, ему предложили должность заместителя председателя нижней палаты российского парламента.

Неверов отметился рядом заметных законодательных инициатив — например, ЕР инициировала отмену обязательного техосмотра личного транспорта. Неверов поддержал увеличение штрафа за противоправный проезд снаружи поездов (зацепинг) и предложил запретить банкам открывать счета подросткам без согласия их законных представителей.

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