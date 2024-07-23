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В Госдуме разъяснили поправки о дисциплинарной ответственности бойцов СВО

12:53
  • вторник
  • 23 июля 2024

Сообщалось о запрете пользоваться гаджетами под угрозой ареста

Внесенные на рассмотрение Государственной думы поправки о дисциплинарной ответственности участников спецоперации за ряд действий направлены на "урегулирование ранее принятых решений". Об этом во вторник, 23 июля, рассказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.
В Госдуме поддержали идею наказывать военных за ношение гаджетов в зоне СВО

Говоря о предлагаемом запрете военным использовать смартфоны и иные устройства в зоне СВО, Картаполов призвал обратить внимание на то, что "речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы".

Парламентарий подчеркнул, что законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений, а "все остальное — от лукавого". Как заявил Картаполов, "победа будет за нами", сообщает РБК.

Ранее в Кремле объяснили, почему в интернет попадает не вся информация о спецоперации — в частности, данные о потерях российской армии. Дмитрий Песков напомнил, что в этой сфере действует особый режим распространения информации, а также применяются нормы закона "О государственной тайне".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский расширил полномочия Национального совета по теле- и радиовещанию. Политик постановил, что контролирующий орган может без решения суда запрещать работу интернет-СМИ за публикацию положительной информации о России.

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