В Госдуме разъяснили поправки о дисциплинарной ответственности бойцов СВО

Сообщалось о запрете пользоваться гаджетами под угрозой ареста

Внесенные на рассмотрение Государственной думы поправки о дисциплинарной ответственности участников спецоперации за ряд действий направлены на "урегулирование ранее принятых решений". Об этом во вторник, 23 июля, рассказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Говоря о предлагаемом запрете военным использовать смартфоны и иные устройства в зоне СВО, Картаполов призвал обратить внимание на то, что "речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы".

Парламентарий подчеркнул, что законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений, а "все остальное — от лукавого". Как заявил Картаполов, "победа будет за нами", сообщает РБК.

Ранее в Кремле объяснили, почему в интернет попадает не вся информация о спецоперации — в частности, данные о потерях российской армии. Дмитрий Песков напомнил, что в этой сфере действует особый режим распространения информации, а также применяются нормы закона "О государственной тайне".

Между тем президент Украины Владимир Зеленский расширил полномочия Национального совета по теле- и радиовещанию. Политик постановил, что контролирующий орган может без решения суда запрещать работу интернет-СМИ за публикацию положительной информации о России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram