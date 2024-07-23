"Искандер" уничтожил около 50 иностранных инструкторов под Харьковом

Ликвидирован пункт дислокации наемников

Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" нанес удар по расположению иностранных наемников в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что целью стал пункт временной дислокации наемников из западных стран в населенном пункте Дергачи. Ударом "Искандера" уничтожены около 50 иностранных инструкторов.

Ранее стало известно, что ВКС России уничтожили 18 бойцов британского элитного спецназа. По данным подполья, в Черноморске Одесской области погибли бойцы британской Специальной воздушной службы (SAS), и еще 25 были ранены.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram