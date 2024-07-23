ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Искандер" уничтожил около 50 иностранных инструкторов под Харьковом

12:34
  • вторник
  • 23 июля 2024

Ликвидирован пункт дислокации наемников

Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М" нанес удар по расположению иностранных наемников в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Выросло число французских наемников в Харьковской области
Секретный склад ВСУ и британские наемники уничтожены в Одесской области

В военном ведомстве уточнили, что целью стал пункт временной дислокации наемников из западных стран в населенном пункте Дергачи. Ударом "Искандера" уничтожены около 50 иностранных инструкторов.

Ранее стало известно, что ВКС России уничтожили 18 бойцов британского элитного спецназа. По данным подполья, в Черноморске Одесской области погибли бойцы британской Специальной воздушной службы (SAS), и еще 25 были ранены.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.