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Кремль пообещал ответ на "воровские действия" Брюсселя

12:53
  • вторник
  • 23 июля 2024

Прорабатывается возможность преследования

Москва проработает возможность юридического преследования тех, кто имеет отношение к решению о конфискации российских активов.

Так прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков решение Брюсселя направить доходы от зарубежных активов России на закупку оружия для Украины.

"Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности. Эти деньги не только воруют, но и тратят на закупку оружия. Более худшего придумать сложно", - заявил представитель Кремля.

ЕС занимается прямым нарушением международного права и попранием права собственности, подчеркнул Песков.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что первый транш от замороженных активов России состоится в начале августа. Как ожидается, Украина получит 1,4 миллиарда евро.

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