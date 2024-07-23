Песков попенял США на конфронтационность стратегии по Арктике

Арктика является стратегическим районом для России, напомнили в Кремле

Россия усматривает проявления конфронтационности в опубликованной Пентагоном стратегии действий США в Арктике. Такое заявление сделал во вторник, 23 июля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия занимает ответственную позицию и вносит свой вклад в то, чтобы Арктика не становилась территорией раздора и территорией нагнетания напряженности.

При этом взаимодействие Москвы и Пекина в Арктике, которое США назвали угрожающим, "может лишь способствовать атмосфере стабильности и предсказуемости", оно не направлено против каких-либо третьих стран, цитирует Пескова "Интерфакс".

В феврале 2024 года Россия приостановила выплату ежегодных взносов в Арктический совет "до возобновления практической работы в данном формате с участием всех стран-членов" и допустила рассмотрение вопроса о выходе из данной организации.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупреждала, что вступление в НАТО Швеции и Финляндии усилит милитаризацию Арктики – риски безопасности в регионе существенно возрастут.

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