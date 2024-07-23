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В МИД отреагировали на продление военного положения Зеленским

13:09
  • вторник
  • 23 июля 2024

Украинский лидер спасает себя

Владимир Зеленский расплачивается жизнями украинцев, спасая только себя. Так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова инициативу украинского лидера о продлении военного положения и мобилизации.

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Ранее в Верховной раде Украины сообщили, что в парламенте зарегистрированы законопроекты о продлении мобилизации и военного положения на Украине. Инициатором этих законов выступил Зеленский.

По словам Захаровой, Зеленский готов платить за собственное спасение огромную цену. Это, к сожалению, не финал - ему будет требоваться все больше и больше жизней граждан Украины. Теперь уже с подачи Запада обсуждается вопрос снижения возраста мобилизации украинцев.

Личные амбиции требуют бесконечных жертвоприношений, заметила дипломат. По словам представителя МИД, предлагаемое Зеленским продление военного положения - очередное проявление ситуации, при которой интересы власти ставятся выше выживания страны и судьбы народа Украины, передает РИА Новости.

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