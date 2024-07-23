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Каждый десятый посетитель бассейнов Москвы делает покупки в летних кафе

13:41
  • вторник
  • 23 июля 2024

Они приобретают напитки, снэки и мороженое

Каждый десятый посетитель городских бассейнов совершает покупку в летних кафе. Так, с начала купального сезона гости заказали 11 тысяч напитков, 20 тысяч порций закусок и четыре тысячи порций мороженого. Об этом во вторник, 23 июля, рассказали в столичном Департаменте торговли и услуг.
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С 1 июня в рамках проекта "Лето в Москве" по всей столице открылось два десятка городских бассейнов на свежем воздухе. В этом году их количество значительно увеличилось. Горожане и туристы могут отдохнуть более чем на 10 площадках проекта "Московские сезоны", а также в парках "Митино", "Ходынское поле", "Дубки", "Сокольники", "Красная Пресня", "Серебряный бор" и 50-летия Октября.

На 10 площадках обустроили детские бассейны.

Чаши для купания оборудованы многоступенчатой системой фильтрации и очистки воды, их уборку проводят после каждого сеанса. В местах досуга есть шезлонги, зонтики, кабинки для переодевания, душевые, оборудованы медицинские и спасательные посты. Кроме того, открыты летние кафе. За время жаркой погоды городские бассейны посетили уже более 50 тысяч человек.

В Москве рестораны и кафе предлагают на летних верандах завтраки, обеды и ужины. Многие заведения выставляют уличные стойки с прохладительными напитками, мороженым и закусками, а вечером — с коктейлями. В выходные 20 и 21 июля москвичи и туристы могли пройти единым гастрономическим маршрутом по всему центру города.

Для тех, кто проводит лето в Москве, столичные власти организовывают множество интересных активностей и развлечений. Заняться археологическими раскопками, принять участие в квестах или посетить мастер-классы — о том, чем могут заняться юные москвичи, которые проводят летние каникулы в городе, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

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