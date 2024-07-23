Арестованную яхту российского миллиардера Гурьева продали за 40 миллионов долларов

Имя покупателя Alfa Nero держится в секрете

Яхта российского миллиардера Андрея Гурьева, арестованная в рамках введенных против него санкций Казначейства США, ушла с молотка. Содержание Alfa Nero обходилось Антигуа и Барбуда в 100 тысяч долларов ежемесячно.

Теперь островное государство избавилось от этой нагрузки. Судно первоначально хотел приобрести бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт за 67,6 миллиона однако из-за бюрократических проволочек сделка не состоялась. В итоге яхту купили за 40 миллионов долларов. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса, имя таинственного покупателя из Европы не раскрывается, заключено соглашение о конфиденциальности.

Андрей Гурьев – так же, как и его соседи по списку Forbes Виктор Рашников и Игорь Алтушкин - в числе первых начал выводить активы из Европы. Проблемы возникли с возвращением арестованных яхт. Семь из них, в частности, застряли в Италии. Риму пришлось заплатить за два года на содержание арестованного имущества российских олигархов около 32 миллионов евро.

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