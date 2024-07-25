Более 80% московских школьников, сдавших ЕГЭ повторно, улучшили результаты

Этой возможностью воспользовались более 10 тысяч столичных выпускников

Результат блестящий! Свыше 80% московских школьников, сдавших ЕГЭ повторно, улучшили свои результаты. А больше половины из тех, кто не справился с экзаменами, преодолели минимальный порог. Впервые выпускники получили шанс изменить показатели по одному предмету. И у тех, кто рискнул, это получилось.

Одно из самых важных испытаний в жизни московских школьников, единый государственный экзамен, позади. В этом году он был не совсем обычным. Впервые выпускники получили возможность пересдачи любого предмета. Сегодня заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова рассказала об итогах пересдачи:

"В этом году юные москвичи показали блестящие результаты на итоговых экзаменах, улучшив результаты прошлого года, например, по физике и математике. Москва стала единственным регионом в стране, где есть выпускница, набравшая 400 баллов. Это вызывает только восхищение и гордость московскими выпускниками. Кроме того, благодаря решению президента России Владимира Путина в этом году все выпускники получили шанс пересдать ЕГЭ независимо от итогов. Свыше 80 процентов, сдававших ЕГЭ, повторно смогли улучшить свои результаты. Я поздравляю ребят, они большие молодцы, что не побоялись и нашли в себе силы сдать экзамены повторно".

Этой возможностью воспользовались более 10 тысяч столичных выпускников, причем, не только те, у кого были низкие баллы, но и те, кому до заветной "сотки" не хватило совсем чуть-чуть. Высокобалльников на всю Москву оказалось 27. Один из них Константин Снигирь. Он набрал 99 баллов на экзамене по профильной математике.

"Основная проблема в том, что долго выдавали дополнительные бланки, а я сидел еще в конце аудитории. Она была довольно длинной, поэтому пока до меня дойдут, заполнят... А когда у тебя осталось пять минут, чтобы дописать параметр, начинаешь немного волноваться", - рассказал Константин.

Переживал Константин в любом случае меньше остальных. И ЕГЭ для него был легкой прогулкой, ведь он победитель Всероссийской олимпиады школьников по физике. А значит, двери любого вуза по его направлению были для него открыты. Ему достаточно было получить средний балл по профильной математике, но он мечтал о лучшем результате. Хотел доказать самому себе, что может набрать "сотку".

"Я написал на 99, а потом в этот период между основной сдачей экзамена и пересдачей я однозначно определился с выбором, что пойду в МФТИ, а в МФТИ с этого года начинают выплачивать по сто тысяч рублей за сотку при поступлении", - отметил он.

Но Константину во второй раз опять не повезло. На пересдаче он опять набрал 99 баллов. Есть и другие высокобалльники, которым удалось благодаря пересдаче набрать "сотку". Ярослав Ляхов сначала получил 96 баллов по информатике, но решил повторно написать экзамен, потому что ему не хватало четырех баллов до бюджетного гранта в городе-университете Иннополисе. Там так же, как и в МФТИ, финансово поощряют талантливых студентов. И Ярослав уже знает, как распорядиться деньгами.

Как отметили в Рособрнадзоре, большинство тех, кто пересдавал экзамены, первоначальный результат улучшили, и кто-то даже получил заветные сто баллов. Сейчас остается только дождаться официального зачисления в институты и университеты.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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