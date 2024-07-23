Жителей деревни под Сергиевом Посадом испугал медведь

Незваный гость заявился на дачные участки
Надкусанные кабачки и обглоданный крыжовник! Медвежонок напугал жителей деревни около Сергиева-Посада. Косолапый несколько раз наведывался в огород. И долго там хозяйничал. Заставив владельцев участка прятаться в доме. Оказывается, подобные визиты зверей далеко не редкость! Что заставляет бурых медведей покидать лес? И как вести себя при встрече с ними?
Жители деревни Вонякино этим летом вынужденно сменили роль садоводов на следопытов. Незваный гость, который заявился на дачные участки накануне, изрядно там похозяйничал, едва не оставив любителей овощей и фруктов без урожая.
Незваным гостем на дачных участках оказался бурый медведь. Косолапого из соседнего леса, по всей видимости, привлек сладкий запах малины. Кабачки гурману пришлись не по вкусу, а вот крыжовник он съел с удовольствием, не взирая на колючки.
Эта деревня находится на окраине, рядом только поле, поэтому у местных жителей местами даже нет забора. По всей видимости мишка пришел из соседнего леса и без труда проник на соседние участки.
По результатам ежегодного мониторинга, организуемого Минэкологии, на территории Московской области численность бурого медведя на протяжении последних двух десятков лет составляет порядка 10-15 особей. Обычно местом их обитания являются глухие леса. Но в последнее время хищник все чаще выходит к людям.
"Опять же, антропогенный фактор. Везде человек, везде он ходит, стреляет, пугает и все такое, громко включает музыку. И в тех местах, где медведь раньше, например, питался, сейчас, например, человек начал жить. Соответственно он туда уже не вернется. Он начинает искать, из одного места в другое перемещаться и тем самым приходит в наш регион", - пояснил Евгений Живаев, старший участковый лесничий Сергиево-Посадского филиала ГКУ МО "Мособллес".
Местные жители признаются, что, конечно, страшно, когда по участкам прогуливается хищник, но урожая для мишки не жалко, главное, чтобы не вернулся снова.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram