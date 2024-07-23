Жителей деревни под Сергиевом Посадом испугал медведь

Незваный гость заявился на дачные участки

Надкусанные кабачки и обглоданный крыжовник! Медвежонок напугал жителей деревни около Сергиева-Посада. Косолапый несколько раз наведывался в огород. И долго там хозяйничал. Заставив владельцев участка прятаться в доме. Оказывается, подобные визиты зверей далеко не редкость! Что заставляет бурых медведей покидать лес? И как вести себя при встрече с ними?

Жители деревни Вонякино этим летом вынужденно сменили роль садоводов на следопытов. Незваный гость, который заявился на дачные участки накануне, изрядно там похозяйничал, едва не оставив любителей овощей и фруктов без урожая.

Незваным гостем на дачных участках оказался бурый медведь. Косолапого из соседнего леса, по всей видимости, привлек сладкий запах малины. Кабачки гурману пришлись не по вкусу, а вот крыжовник он съел с удовольствием, не взирая на колючки.

Эта деревня находится на окраине, рядом только поле, поэтому у местных жителей местами даже нет забора. По всей видимости мишка пришел из соседнего леса и без труда проник на соседние участки.

По результатам ежегодного мониторинга, организуемого Минэкологии, на территории Московской области численность бурого медведя на протяжении последних двух десятков лет составляет порядка 10-15 особей. Обычно местом их обитания являются глухие леса. Но в последнее время хищник все чаще выходит к людям.

"Опять же, антропогенный фактор. Везде человек, везде он ходит, стреляет, пугает и все такое, громко включает музыку. И в тех местах, где медведь раньше, например, питался, сейчас, например, человек начал жить. Соответственно он туда уже не вернется. Он начинает искать, из одного места в другое перемещаться и тем самым приходит в наш регион", - пояснил Евгений Живаев, старший участковый лесничий Сергиево-Посадского филиала ГКУ МО "Мособллес".

Местные жители признаются, что, конечно, страшно, когда по участкам прогуливается хищник, но урожая для мишки не жалко, главное, чтобы не вернулся снова.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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