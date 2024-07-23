Ценные скульптуры отреставрировали в усадьбе Усачевых-Найденовых

Теперь можно рассмотреть каждую деталь

Сейчас здесь любят прогуливаться пациенты клиники спортивной медицины, но в 19 веке тут собирались известные деятели Москвы. Это усадьба Усачевых-Найденовых, уникальный памятник московского ампира, и она имеет статус объекта культурного наследия.

"Главным элементом этой усадьбы является парк, который спускается к реке Яузе и сохранил особенности планировки, характерных для выдающегося стиля ампира", - рассказал Леонид Кондрашев, первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы.

За 200 лет архитектура парка пережила холод, жару, ливни, снегопады, а еще съемки фильма "Покровские ворота". Уже на кадрах киноленты, снятой в 1982 году, можно заметить плачевное состояние сооружений: блеклые ротонды с трещинами, статуи без рук и грот с разбитыми ступенями.

В этом году за дело взялись реставраторы. Особенно пришлось постараться для восстановления каменного грота. Сооружение накрывали защитной сеткой - декоративная кладка сильно осыпалась. Перед началом работ каждый элемент пронумеровали, а после завершения все детали вернули в точности на свое место. Ротонды тоже пришлось разбирать по частям. Купол и обрамляющую лепнину снимали, чтобы воссоздать их в мастерской. Вернули античное великолепие и чугунным парковым статуям.

"В ходе работ были отреставрированы скульптуры "Времена года" на территории усадьбы. Скульптуры дошли до наших дней с большими утратами: отсутствовало лакокрасочное покрытие, поверхность была покрыта коррозией, отсутствовали конечности, в частности, у трех скульптур не было рук", - рассказал Илья Стадник, руководитель проекта "Реставрационная мастерская "Наследие".

Теперь можно рассмотреть каждую деталь и понять, почему композиция называется "Времена года". Юная дева смиренно склонилась у чаши с огнем. Это изображение зимы. Рядом веселый сатир наслаждается виноградом - скульптура сезона урожая, осени.

"В ходе работ мы придерживались строгих канонов реставрации. Не привносили ничего от себя, лишь повторяли иконографические материалы. Материалы применялись также реставрационные", - сообщил Илья Стадник.

Сейчас здесь располагается один из филиалов Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины. Здесь продолжают помогать людям, как это делали и первые владельцы усадьбы.

"Они очень много занимались благотворительностью. Они были известные меценаты. И вот последняя хозяйка, Александра Найденова, вместе со своими сестрами построила целый квартал в сыромятниках для женщин с детьми, которые нуждались в помощи, поэтому, мне кажется, это тоже такой благородный посыл - он тоже ощущается в нашей усадьбе", - отметила Виктория Бадтиева, заведующая филиалом №1 МНПЦ Медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения Москвы.

Теперь восстанавливать здоровье пациенты Центра будут, наслаждаясь атмосферой парка, который хранит в себе богатую историю и ценности своих первых владельцев.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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