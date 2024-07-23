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Распродают по кускам: на маркетплейсах можно купить асфальт из Москвы

15:06
  • вторник
  • 23 июля 2024

Желающих купить пока не так много

Москва по кусочкам! Нашу древнюю столицу, оказалось, продают на маркетплейсах. Не всю, а частями.... Это не виртуальные, а вполне осязаемые фрагменты мегаполиса - обломки асфальта. И, как уверяют инициаторы проекта, из самых разных районов Москвы: от спальных до модных.

Каждый образец неповторим и якобы наделён неповторимой энергией того места, откуда взят. В принципе, если откинуть безусловный предпринимательский талант авторов, идея достойная истинных романтиков. Почему бы не подарить кому-то кусочек любимого города? Главное, чтобы адресат оценил столь изящный экстравагантный стиль презента.

"Не берём тоже все куски подряд. Если встречаются интересные кусочки, чтобы они были красивые, форма более-менее правильная, мы их берём собираем и предлагаем людям. Ну, пока мы собрали немного кусочков, они имеют пока не очень большой покупательский спрос. Имеют просто большой интерес", - рассказал предприниматель Иван Филатов.

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Куски асфальта из Москвы
Куски асфальта из Москвы
Куски асфальта из Москвы
Куски асфальта из Москвы
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