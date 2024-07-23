Путин призвал следить за финансовой дисциплиной: "Лишних денег нет"

Президент попросил главу Счетной палаты звонить ему напрямую

Технологический суверенитет, противодействие санкциям и вопросы, связанные со спецоперацией. Выполнение этих задач лежит в основе проверок Счётной палаты. О приоритетах работы рассказал сегодня Владимиру Путину руководитель ведомства Борис Ковальчук на встрече в Кремле.

Подводя итоги прошлого года, он сообщил об увеличении ВВП более чем на 3 с половиной процента. Растёт промышленность, строительная сфера и инвестиции. Общие доходы бюджета - более 29 триллионов рублей. Это выше прогнозных значений.

Путин: "У нас и доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный, ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет. Поэтому очень рассчитываю на то, что вы самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной, уж тем более не пропустите ничего, что называется криминалом. Прямая связь у нас есть – в наиболее острых случаях прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните".



Ковальчук: "Спасибо, Владимир Владимирович. Это приоритетная задача, и мы совместно с аудиторами, конечно, уже считаем, что это ключевой вопрос, которым мы должны заниматься. Исходя из этого, будем формировать план проверок и наших действий на ближайший год".

Путин: "Все, что вы назвали, это действительно входит в наши приоритеты. Команда у вас хорошая, профессиональная. Очень на вас рассчитываю".



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