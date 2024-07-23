ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин призвал следить за финансовой дисциплиной: "Лишних денег нет"

14:01
  • вторник
  • 23 июля 2024

Президент попросил главу Счетной палаты звонить ему напрямую

Технологический суверенитет, противодействие санкциям и вопросы, связанные со спецоперацией. Выполнение этих задач лежит в основе проверок Счётной палаты. О приоритетах работы рассказал сегодня Владимиру Путину руководитель ведомства Борис Ковальчук на встрече в Кремле.

Подводя итоги прошлого года, он сообщил об увеличении ВВП более чем на 3 с половиной процента. Растёт промышленность, строительная сфера и инвестиции. Общие доходы бюджета - более 29 триллионов рублей. Это выше прогнозных значений.

Путин: "У нас и доход бюджета возрастает, и дефицит минимальный, ненефтегазовые доходы хорошо себя показывают, нефтегазовые сейчас подрастают, но лишних денег нет. Поэтому очень рассчитываю на то, что вы самым внимательным образом будете следить за финансовой дисциплиной, уж тем более не пропустите ничего, что называется криминалом. Прямая связь у нас есть – в наиболее острых случаях прямо без всякого стеснения снимайте трубку и мне звоните".
 
Ковальчук: "Спасибо, Владимир Владимирович. Это приоритетная задача, и мы совместно с аудиторами, конечно, уже считаем, что это ключевой вопрос, которым мы должны заниматься. Исходя из этого, будем формировать план проверок и наших действий на ближайший год".

Путин: "Все, что вы назвали, это действительно входит в наши приоритеты. Команда у вас хорошая, профессиональная. Очень на вас рассчитываю".
 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин и Борис Ковальчук
Владимир Путин и Борис Ковальчук
Борис Ковальчук
Борис Ковальчук
Владимир Путин и Борис Ковальчук
Владимир Путин и Борис Ковальчук
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.