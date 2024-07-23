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Дума приняла законы о запрете пропаганды наркотиков

13:52
  • вторник
  • 23 июля 2024

Ответственность будет усилена

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла пакет законопроектов о запрете пропаганды наркотиков.

Один из документов уточняет понятие пропаганды и определяет, каких произведений литературы и искусства коснутся изменения в законодательстве.  Вся литература, опубликованная до 1 августа 1990 года, в том числе авторства Артура Конана Дойла, Михаила Булгакова не будет подпадать по действие закона, передает "Интерфакс".

Среди прочих нововведений - за пропаганду наркотиков будет предусмотренное наказание до двух лет лишения свободы. Оно будет распространяться на случаи, когда человек дважды за год привлекался к административной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.

Также депутаты приняли поправку о штрафах до 600 тысяч рублей за распространение произведений с информацией о наркотиках в случае нарушений требований по маркировке.

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

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